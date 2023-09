JPMORGAN stuft LVMH auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH vor den am 10. Oktober erwarteten Umsatzzahlen von 900 auf 870 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Ähnlich wie für den breiteren Sektor gehe sie auch bei dem französischen Luxusgüterhersteller von einer Normalisierung der Nachfrage aus, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage sinke breit gestreut und zugleich sei die Vergleichsbasis zum Vorjahr schwerer zu erreichen./ck/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 19:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

