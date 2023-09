Der SBC Summit findet ein neues Zuhause in Lissabon

LONDON, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Die globale Vorzeigeveranstaltung des SBC, der SBC Summit , hat ab 2024 sein neues Zuhause in Lissabon, um den Anforderungen des am schnellsten wachsenden Branchentreffs gerecht zu werden.

Die Veranstaltung, die bisher unter dem Namen SBC Summit Barcelona bekannt war, wird in SBC Summit 2024 umbenannt, da das Branding den weltweiten Charakter der Veranstaltung besser widerspiegeln soll.

Der SBC Summit ist ein globales Treffen, das Grenzen überschreitet und Teilnehmer aus der ganzen Welt und verschiedenen Branchen herzlich willkommen heißt.

Die dreitägige Veranstaltung findet vom 24. bis 26. September2024 auf der Feira Internacional de Lisboa (FIL) statt und wird eine Ausstellungs- und Konferenzfläche von mehr als 100.000 Quadratmetern belegen, was mehr als doppelt so viel ist wie der Veranstaltungsort von 2023 mit 38.000 Quadratmetern. Diese erweiterte Kapazität ermöglicht es dem SBC, 600 Aussteller zu begrüßen, was fast eine Verdoppelung gegenüber der Ausgabe 2023 bedeutet.

Mit der erweiterten Kapazität des Veranstaltungsortes bietet der SBC Summit nun Platz für 25.000 Teilnehmer auf der FIL. Zu diesem vielfältigen Publikum gehören Betreiber, Partner, Sportwetten- und Casinoanbieter, Regulierungsbehörden, Zahlungsdienstleister, Marketingagenturen, Verbände, Rechtsberater, Start-ups und mehr.

Rasmus Sojmark, CEO und Gründer des SBC, sagte: „Die Entscheidung für ein neues Zuhause für unsere Vorzeigeveranstaltung wurde durch ihr bemerkenswertes Wachstum vorangetrieben, das die Kapazität der Fira Barcelona Montjuïc deutlich überschritten hatte, sowie durch das Lob und die Unterstützung von Kunden und Branchenvertretern. Wenn wir sagen, dass es die am schnellsten wachsende Veranstaltung der Branche ist, meinen wir das auch so, und deshalb war es zwingend notwendig, den richtigen Veranstaltungsort und die richtige Stadt zu finden."

Die Ausweitung der Veranstaltung im Ausstellungsbereich geht nicht auf Kosten des Engagements, den Teilnehmern das ultimative Erlebnis zu bieten. Auf der Konferenz werden acht Bühnen und 500 Redner auftreten, darunter die größte Bühne des Glücksspiels mit Sitzplätzen für Tausende von Delegierten. Die Veranstaltung bietet auch die beste Gastfreundschaft im Glücksspielbereich mit Food Trucks, die rund um die Uhr sowohl lokale als auch internationale Gerichte und Getränke servieren. In den zahlreichen Bars, Cafés, Eisdielen, einem Biergarten, einer Strandbar, Spiel- und Spaßzonen und vielem mehr werden sich zahlreiche Gelegenheiten zum Networking und zur Geschäftsanbahnung bieten.