JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sie sehe nach wie vor Risiken weiteren Senkungen der allgemeinen Gewinnerwartungen bei europäischen Spirituosenherstellern, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie darauf, dass sich die Nachfrage nach einem überdurchschnittlichen Wachstum in den vergangenen vier Jahren normalisieren dürfte. Für Pernod-Ricard bleibt sie vorsichtig, da sie mit einem schwachen ersten Halbjahr 2024 rechnet./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 21:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 168EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m