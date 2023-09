Die Fed und Powell haben den Märkten gestern eine "hawkishe Bombe" verpaßt! Denn die Fed erwartet nicht nur einen weiteren Zinsschritt noch in diesem Jahr, sondern vor allem geht sie davon aus, dass die Zinsen im Jahr 2024 immer noch bei 5,1% liegen werden (die Märkte hatten nur 4,6% erwartet). Damit hat die US-Notenbank einmal mehr klar gemacht, dass sie dem Motto "höher für länger" bei den Zinsen folgen wird - Powell hat das in der PK bestätigt (und nicht wie in den letzten Jahren in der PK dann hawkishe Aussage des FOMC-Statements relativiert). Das hat die Märkte auf dem falschen Fuß erwischt: die Renditen stiegen deutlich (die 10-jährige US-Rendite steigt über 4,4%), der Dollar legte zu - beides latent Gift vor allem für die großen Tech-Aktien. Diese (Apple, Nvidia und Co) sehen charttechnisch jetzt angeschlagen aus, die großen US-Indizes sind vorerst nach unten ausgebrochen. Die Bullen brauchen jetzt schnell einen game changer!

Hinweise aus Video:

1. Dax, Nasdaq und Co: Der Powell-Schock drückt die Kurse

2. Landesbank verpackt Kredite in Pakete für Anleger

Das Video "Fed und Powell: Der "hawkishe Schock"!" sehen Sie hier..