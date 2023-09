Merck KGaA profitieren von Citi-Empfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Merck KGaA haben am Donnerstag nach eine Empfehlung durch die Citigroup mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 162,50 Euro Kurs auf den Widerstand um die 165 Euro genommen. Über diese Marke hatten es die Papiere zwar im Juni sowie um den Monatswechsel von August auf September herum immer mal wieder kurzzeitig geschafft, waren aber ebenso rasch wieder darunter gefallen. Mit dem Plus führten die Merck-Papiere den schwachen Dax an.

Peter Verdult, Analyst bei der US-Bank Citigroup, traut den Papieren mittelfristig weiterhin einen großen Sprung zu. Er hob sein Kursziel nun von 200 auf 210 Euro an und stufte die Papiere nach der mauen Kursentwicklung der vergangenen Monate von "Neutral" auf "Buy" hoch. Die Perspektiven für das Healthcare-Geschäft hätten sich verbessert, schrieb der Experte in einer Studie.