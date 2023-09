10 % mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen im 1. Halbjahr 2023

WIESBADEN (ots) -



- 16 % mehr Fahrgäste in Fernzügen und fast doppelt so viele Fahrgäste in

Fernbussen als im 1. Halbjahr 2022

- Im ÖPNV 10 % mehr Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum

- Fahrgastaufkommen allerdings noch 13 % unter dem Vor-Corona-Niveau des 1.

Halbjahrs 2019



Im 1. Halbjahr 2023 waren in Deutschland 10 % mehr Fahrgäste im Linienverkehr

mit Bussen und Bahnen unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, trug das am 1. Mai

2023 eingeführte Deutschlandticket zum Anstieg des Fahrgastaufkommens auf fast

5,3 Milliarden Fahrgäste bei. Im 1. Halbjahr 2022 hatte sich bereits das

9-Euro-Ticket sehr positiv auf die Fahrgastzahlen ausgewirkt (siehe

Pressemitteilung Nr. 401 vom 21. September 2022), allerdings war das

vergünstigte Ticket erst ab 1. Juni 2022 gültig. Trotz des Anstiegs der

Fahrgastzahlen im 1. Halbjahr 2023 waren im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen

allerdings noch immer 13 % weniger Fahrgäste unterwegs als vor der

Corona-Pandemie im 1. Halbjahr 2019.