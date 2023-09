Kirschenernte 2023 um 17,5 % geringer als im Vorjahr / Birnenernte nach ersten Schätzungen ebenfalls unterdurchschnittlich

WIESBADEN (ots) - Die deutschen Baumobstbetriebe haben im Sommer 2023 eine

unterdurchschnittliche Kirschenernte erzielt. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach letzten Schätzungen zum Stichtag 20. August 2023 mitteilt,

wurden insgesamt 40 200 Tonnen Kirschen geerntet. Verglichen mit der

überdurchschnittlichen Ernte des Vorjahres von 48 700 Tonnen waren das etwa 8

500 Tonnen und damit 17,5 % weniger Kirschen. Gegenüber dem zehnjährigen

Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2022 von 47 100 Tonnen fiel die Kirschenernte

2023 um 14,7 % geringer aus. Zudem wurde die erste vorläufige Ernteschätzung zum

Stichtag 10. Juni 2023 (45 400 Tonnen) deutlich unterschritten. Gründe für die

geringere Kirschenernte waren eine frühe Blütezeit und regional aufgetretene

Spätfröste, die einen negativen Einfluss auf die Früchte hatten. Zudem führten

Schädlingsbefall und lokale Unwetter mit Starkregen zu Ertragseinbußen.



Süßkirschenernte 15,9 % unter Vorjahresniveau





Die endgültige Schätzung der Süßkirschenernte 2023 ergab 32 400 Tonnen, damitlag die Erntemenge 6 100 Tonnen oder 15,9 % unter dem Vorjahreswert. Gegenüberdem zehnjährigen Durchschnitt von 33 300 Tonnen verzeichneten dieBaumobstbetriebe einen Rückgang um 900 Tonnen oder 2,8 %. Süßkirschen werden inDeutschland auf einer Fläche von 5 700 Hektar angebaut. Dabei istBaden-Württemberg mit 2 600 Hektar das bedeutendste Bundesland für denheimischen Süßkirschenanbau und produzierte 2023 mit 13 800 Tonnen rund 42,5 %der beliebten Früchte. An zweiter Stelle liegt Niedersachsen mit einerSüßkirschenernte von 5 000 Tonnen auf einer Fläche von 500 Hektar, gefolgt vonRheinland-Pfalz mit einer Ernte von 2 800 Tonnen auf 700 Hektar.Sauerkirschenanbau und -ernte nimmt immer weiter abSauerkirschen machen mit 1 500 Hektar Anbaufläche inzwischen nur noch 21,2 % desheimischen Kirschenanbaus aus. In den Jahren von 2013 bis 2022 nahm dieAnbaufläche für Sauerkirschen um 680 Hektar und damit um nahezu ein Drittel(-30,7 %) ab. Die Sauerkirschenernte 2023 in Höhe von 7 800 Tonnen lag deutlichunter dem Vorjahreswert von 10 200 Tonnen (-23,4 %). Aufgrund der rückläufigenAnbaufläche und ungünstiger Witterungsbedingungen wurde damit die niedrigsteSauerkirschenernte seit über zehn Jahren erzielt.Das bedeutendste Bundesland für den Sauerkirschenanbau ist Rheinland-Pfalz miteiner Anbaufläche von 460 Hektar und einer Erntemenge von 2 100 Tonnen, gefolgtvon Sachsen mit 300 Hektar Anbaufläche und 1 800 Tonnen Sauerkirschen sowieBaden-Württemberg mit 900 Tonnen und 200 Hektar Anbaufläche.Unterdurchschnittliche Birnenernte erwartetDie Birnenernte 2023 wird nach ersten Schätzungen ebenfalls vergleichsweisegering ausfallen. Die erwartete Erntemenge von 36 000 Tonnen wirdvoraussichtlich um 2 900 Tonnen und damit 7,4 % geringer ausfallen als imDurchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Verglichen mit der ebenfallsunterdurchschnittlichen Birnenernte des Vorjahres liegen die diesjährigenErnteerwartungen auf einem ähnlichen Niveau (-0,9 %).Das bedeutendste Bundesland für den Birnenanbau ist Baden-Württemberg, wo mit 11800 Tonnen etwa ein Drittel (32,8 %) der deutschen Birnen erwartet werden. Aufden Plätzen zwei und drei folgen Niedersachsen mit 6 600 Tonnen (18,3 %) undNordrhein-Westfalen mit 5 400 Tonnen (15,1 %).Methodische Hinweise:Für die Ernteschätzung der wichtigsten Baumobstarten berichten die Ernte- undBetriebsberichterstatterinnen und -erstatter zu verschiedenen Zeitpunkten überdie erwarteten bzw. erzielten Erntemengen und Hektarerträge von Äpfeln, Birnen,Pflaumen/Zwetschen, Mirabellen/Renekloden sowie Süß- und Sauerkirschen. Zwischenden Schätzungen in den Monaten Juni, Juli, August und November kann es etwaaufgrund von Witterungsbedingungen, Krankheiten oder Schädlingen noch zuerheblichen Änderungen kommen.Die letzte Schätzung der Kirschenernte ist im August erfolgt, die letzteSchätzung der Birnenernte erfolgt im November.Die Flächenangaben basieren auf der zuletzt 2022 durchgeführtenBaumobstanbauerhebung und werden in einzelnen Bundesländern jährlichaktualisiert.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabelle 41243)verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.