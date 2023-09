Single Use Support mittendrin im Wandel der Gesundheitsbranche

--------------------------------------------------------------

Chemotherapien werden in großem Umfang durch neuartige Antikörpertherapienersetzt. Gentherapien ermöglichen die Heilung von Krankheiten, die bis heutenoch als unheilbar gelten. Und neuartige Impfstoffe helfen uns, virale undbakterielle Infektionen wie RSV und Borreliose in den Griff zu bekommen.Single Use Support (https://www.susupport.com/) ist mittendrin in derEntwicklung und Produktion von diesen Arzneimitteln. Dank innovativer Lösungenfür den sicheren Umgang mit Arzneimittel setzen immer mehr namhafte Unternehmenweltweit auf die Technologien aus Kufstein.ProblemlöserBei der Entwicklung und Herstellung neuartiger Medikamente stoßenBiotechnologieunternehmen zunehmend auf Herausforderungen in der Prozessketteund im Umgang mit flüssigen Arzneimitteln. Schließlich wird großer Wert daraufgelegt, den Prozess möglichst effizient und mit geringen Produktverlusten zugestalten. Um dies zu erreichen, wird immer mehr auf die Unterstützung vonSingle Use Support zurückgegriffen. Durch das automatisierte Abfüllen,Einfrieren, Lagern und Transportieren von Flüssigkeiten können komplexeProzessschritte optimiert und an die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasstwerden. Zum Wohle des Patienten.Globale ExpansionSingle Use Support erhält laufend neue Großaufträge aus den USA, Europa undAsien. Diese kommen sowohl von bestehenden Kunden, um den Einsatz derTechnologien weiter auszubauen, als auch von Neukunden, die bei neuenWirkstoffen auf das Unternehmen aus Tirol vertrauen. Mit Standorten in Kufstein,Hall in Tirol und ab Ende 2023 auch in Boston in den USA, positioniert sich dasUnternehmen bereits für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren. An allenStandorten werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, die dazu beitragenwollen, die Entwicklung neuer Therapien voranzutreiben, um die Heilung vonKrankheiten voranzutreiben.Weitere Informationen: http://www.susupport.com/Karrieremöglichkeiten: http://jobs.susupport.com/Zu den Karrieremöglichkeiten Mehr erfahren (https://jobs.susupport.com/)Pressekontakt:Single Use Supportmailto:office@susupport.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171919/5608045OTS: Single Use Support GmbH