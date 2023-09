H2 MEET 2023 erreicht bemerkenswerte Meilensteine als globales Zentrum der Wasserstoffindustrie

An der Veranstaltung nahmen 303 Unternehmen und Institutionen aus 18 Ländern teil, was einen Zuwachs um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Sie zog mehr als 32.000 Besucher an, das sind 6 Prozent mehr als im Vorjahr.

H 2 MEET 2023 stand im Zeichen von „Technologie" und „Vernetzung". Die H 2 MEET-Konferenz beinhaltete drei Veranstaltungen: Leaders Summit, Country Day und Tech Talk. Die Konferenz stand unter dem Motto „Wasserstoffwirtschaft mit Spitzentechnologie vorantreiben" und verzeichnete 184 Redner sowie 2.000 Teilnehmer, darunter weltweit führende Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Experten.

Der „Country Day", der die länderübergreifende Zusammenarbeit in der Wasserstoffpolitik fördert, machte das wachsende weltweite Interesse deutlich. Die Niederlande, Schweden, Kanada, Australien, Deutschland und Kolumbien stellten ihre Strategien und Pläne vor.

H 2 MEET hat seine Position als globale Plattform durch die Organisation verschiedener Programme gefestigt. Die Gala förderte Gespräche über die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Einkäufern. Auf Technikführungen lernten Besucher die koreanischen Wasserstoffunternehmen kennen. Die Global Hydrogen Industrial Association Alliance zählte 15 Mitgliedsländer.

Zur Würdigung von Wasserstofftechnologien wurde auf der H 2 MEET der H 2 Innovation Award verliehen. Darüber hinaus arbeitete H 2 MEET mit der Korea Automobile Journalists Association beim Best Product Media Award zusammen und lancierte den Global Media Pick. Der Hauptpreis ging an die „hocheffiziente SOFC" von MiCoPower, den ersten Preis für die Wasserstoffproduktion erhielt der „Hydrogen Production Reforming Catalyst" von JM International. Die Auszeichnung in der Kategorie Wasserstoffspeicherung und -verteilung ging an den „Composite Container for High-Pressure Hydrogen Transport" der Korea Carbon Industry Promotion Agency, während die „Hydrogen Fuel Cell-5CSA" von Doosan Fuel Cell den ersten Preis in der Kategorie Wasserstoffnutzung erhielt.

Das gemeinsam mit der KOTRA veranstaltete Global Business Trade Meeting lockte 39 Einkäufer an und führte zu rund 280 Geschäftsgesprächen mit einem Volumen von etwa 300 Millionen USD. Mehr als 20 Absichtserklärungen wurden unterzeichnet, und zwar nicht nur zwischen Großkonzernen, sondern auch zwischen lokalen und internationalen Organisationen.

