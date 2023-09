FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel legt sich in der Frage nach dem Zinsgipfel auch nach der zehnten EZB-Zinserhöhung in Folge nicht fest. "War es das jetzt mit den Leitzinsanstiegen? Haben wir die Hochebene erreicht? Das lässt sich noch nicht klar absehen", sagte Nagel laut Redetext am Donnerstag beim Verbandstag der Sparda-Banken in Frankfurt.

"Noch immer ist die Inflationsrate zu hoch. Und noch immer zeigen die Prognosen nur einen langsamen Rückgang hin zum Zielwert von zwei Prozent." Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt diesen Wert mittelfristig für den Euroraum an. Im August lagen die Verbraucherpreise im Währungsraum um 5,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernteuerung ohne schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel betrug 5,3 Prozent.