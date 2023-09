HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Manager habe sich zuversichtlich zu den mittelfristigen Chancen des Autozulieferers und Rüstungskonzerns geäußert, wobei Ungarn im Militärbereich in den kommenden Jahren ein wichtiger Wachstumstreiber werden dürfte, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank des deutschen Sonderfonds für Rüstungsausgaben erhoffe er sich 2023 einen Auftragsrekord - aktuell sei das Unternehmen auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 257,5EUR gehandelt.



