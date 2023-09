Jedes fünfte Nutzfahrzeug mit erheblichen oder gefährlichen Mängeln

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - TÜV-Report: Bei der Hauptuntersuchung fallen 19,6 Prozent derNutzfahrzeuge durch. Hohe Mängelquoten bei Kleintransportern und schweren Lkw.Wartungsmentalität entscheidender Faktor für Abschneiden bei der TÜV-Prüfung.Mängel an Rückleuchten und Ölverlust häufigster Grund zur Beanstandungen.Laut dem aktuellen "TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2023" bestehen weniger Fahrzeugeohne Mängel die Hauptuntersuchung (HU). Nach fünf Jahren auf der Straße sindlediglich 70,8 Prozent der Nutzfahrzeuge unabhängig von der Gewichtsklassekomplett mängelfrei. Zum Vergleich: Beim letzten Nutzfahrzeugreport 2021 warenes 72,1 Prozent und bei der Ausgabe zwei Jahre zuvor 71,5 Prozent. Im aktuellenUntersuchungszeitraum weisen 19,6 Prozent aller untersuchten Fahrzeuge bei derHU erhebliche oder gefährliche Mängel auf. Die Quote lag damit exakt auf demNiveau des Reports 2021. Erhebliche Mängel (18,9 Prozent) müssen innerhalb vonvier Wochen behoben werden. Stellen die TÜV-Sachverständigen einen gefährlichenMangel (0,7 Prozent) fest, muss das Fahrzeug direkt in die Werkstatt gebrachtwerden. Das betraf insgesamt rund 15.000 Nutzfahrzeuge. "Fast jedes fünfteNutzfahrzeug fällt bei der TÜV-Prüfung durch und es bleiben weniger geprüfteFahrzeuge völlig mängelfrei", sagt Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeugund Mobilität beim TÜV-Verband. "Am schlechtesten schneiden die starkgeforderten Kleintransporter ab. Dagegen sorgt die Gewichtsklasse von 7,5 bis 18Tonnen mit einem Ausreißer bei den Mängelquoten nach unten für eine positiveÜberraschung." Nur 13,8 Prozent der Fahrzeuge sind mit erheblichen Mängelnbeanstandet worden, im Jahr 2021 waren es noch 19,5 Prozent.Kleintransporter bilden SchlusslichtKlein-Lkw bis 3,5 Tonnen, sprich Transporter, Kastenwagen, Pick-Ups oderPritschen rangieren in der Mängelstatistik ganz hinten: Über alle Altersklassensind 20,4 Prozent der geprüften Leichten mit erheblichen und gefährlichenMängeln unterwegs. Damit hat sich die Quote nur leicht um 0,1 Prozentpunktverschlechtert. Laut Kraftfahrt-Bundesamt bilden Kleintransporter bis 3,5 Tonnenmit rund 84 Prozent den Großteil aller Nutzfahrzeuge in Deutschland. Der Bestandin dieser Klasse liegt aktuell bei rund 3,1 Millionen Fahrzeugen. In absolutenZahlen fallen rund 620.000 Fahrzeuge bei der HU durch. "Für Lieferdienste undHandwerker sind Kleintransporter das Transportmittel der Wahl", sagte Goebelt."Diese Fahrzeuge stehen kaum still, werden stark beansprucht und werden in