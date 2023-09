HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Sixt-Vorzüge auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Vorzugsaktien der Sixt SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Expansionspläne der VW-Tochter Europcar in den USA seien keine ernsthafte Bedrohung für Sixt, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erwartet für die Bayern eine anhaltend positive Nachrichtenlage./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 08:05 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 08:05 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 59,60EUR gehandelt.