Reaktion DAX auf die FED und Szenarien Donnerstag

Das Morgenanalyse ist als Basis des Textes hier verankert:

Starke Bewegungen nach einer Notenbanksitzung sind wir gewöhnt. So stieg der DAX im Zuge der EZB-Sitzung am vergangenen Donnerstag deutlich an. Dies kann jedoch nicht für die Wall Street attestiert werden, wie der Vergleich der Indizes international aufzeigt:

In der ersten Reaktion 20.00 Uhr tauchten die Kurse bereits ab, hatten dann aber noch einmal das Ursprungsniveau erreicht. Genau darauf spekulierte ich im Webinar zur FED-Sitzung:

Du kannst die ganze Aufzeichnung an dieser Stelle abrufen:

Insbesondere der Nasdaq war damit mehr als "angeschlagen" und brach eine wichtige Trendlinie, die ich Dir im Video aufgezeigt habe.

Für den DAX bedeutete dieser Kursabschwung ein Umdenken. Dem Index widme ich mich nun in der Analyse ausführlich zu.

DAX-Ideen am Donnerstagmittag

Zunächst waren wir im Mittwoch mit einem GAP gestartet und haben dies zurückgelassen. Die Erholung bis 15.800 Punkte war hier eher korrektiv und vor der FED-Sitzung erfolgt:

Diesen Widerstandsbereich würde ich im Chartbild belassen:

Es war folglich ein Plustag, wie die Daten der Börse Frankfurt aufzeigen:

Nach dem Abverkauf der US-Indizes in der letzten Handelsstunde ist der DAX im Nachhandel dann tatsächlich auf die untere Begrenzungszone der großen Range getroffen und hatte die 15.600 touchiert:

War dies schon die komplette Korrektur?

Im ersten Trading des Tages bei "DAX live" spekulierte ich trotz des nun neuen XETRA-GAPs auf eine weitere Schwäche:

Eine komplette Auswertung dieses und weiterer Trades bekommst Du neben weiteren Inspirationen zur Eröffnung börsentäglich direkt 8.50 Uhr wieder - schau gern auf www.fit4finanzen.de/livetrading

Eine stärkere Erholung kann dann erst ab dem Break der 15.700 im DAX erfolgen. Dann steht jedoch auch das GAP zu gestern wieder auf der Agenda.

Brechen wir unter die 15.630 als Tief vom Dienstag, dann ist im DAX die vorbörsliche Region von 15.600 Punkten und damit die breite Unterstützung aus der Range der letzten Wochen wieder aktiviert und bietet erst einmal Unterstützung. Genau dort entwickle ich weitere Tradingideen.

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine zum Wochenausklang den 19.09.2023

Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche nur geringfügig an. Mit FedEx meldete gestern der letzte große Konzern:

Im Wirtschaftskalender ist heute 16.00 das Verbrauchervertrauen der EU verzeichnet und am Nachmittag vor dem Wall Street Start die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie die Leistungsbilanz und der Phily-Fed-Herstellungsindex.

Am Freitag folgen dann die S&P Global BME Indizes für Deutschland, Europa und die USA.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Bitte schau auch für weitere Marktanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere.

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,96 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!