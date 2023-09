Aras Connect Europa Tour 2023 Die Zukunft der digitalen Transformation neu denken

- 7 Konferenztage in 6 europäischen Top-Locations im Oktober und November 2023

- Mehr als 300 Branchenexperten mit Aras-Erfahrung aus ganz Europa tauschen sich

aus, um die neuen Strategien für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb

komplexer Produkte in der Zukunft zu erkunden

- Nehmen Sie teil an der Aras Connect im re:mynd Eastside in Frankfurt am 7. und

8. November mit Referenten von Fraunhofer IEM, PwC und IMA Schelling - Mehr

Informationen (https://events.aras.com/connect-europe/3963176?utm_campaign=701

5f000000Vr5I&utm_source=website&utm_medium=webpage&utm_content=de-press-releas

e-aras-connect-frankfurt-sep)



In Zeiten permanenter wirtschaftlicher Umbrüche sind diejenigen Unternehmen

erfolgreich, die sich an häufige, vielfältige und unvorhersehbare Veränderungen

anpassen können. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit stehen

Entscheidungsträger vor einer strategischen Herausforderung: Wie kann ein

Unternehmen so aufgestellt werden, dass es den unerwarteten Krisen von heute

standhält und gleichzeitig wandlungsfähig ist, um den Anforderungen von morgen

gerecht zu werden?