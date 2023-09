Für 1.000 Euro Kaltmiete Wohnungssuchende bekommen heute bis zu 15 Quadratmeter weniger als vor 2 Jahren

Nürnberg (ots) - Ein 2-Jahresvergleich von immowelt zur Veränderung der für

1.000 Euro Kaltmiete erhältlichen Wohnfläche in 70 ausgewählten deutschen

Städten zeigt:



- In 63 von 70 Städten gibt es heute für das gleiche Geld weniger Wohnraum als

2021 - in der Spitze Rückgang von 15 Quadratmetern

- In Berlin sinkt die durchschnittlich für 1.000 Euro Kaltmiete erhältliche

Wohnfläche von 97 auf 87 Quadratmeter; in München gibt es für denselben Betrag

derzeit nur noch 59 Quadratmeter

- Stärkste absolute Einbußen in Schwerin (-15 Quadratmeter) und Hagen (-14

Quadratmeter)

- Mehr Wohnfläche für gleiches Budget in Frankfurt; Zuwächse in insgesamt 6

Städten