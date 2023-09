Erfolgreicher Saisonstart FRANKIA-Neuheiten begeistern Besucher des Caravan Salon Düsseldorf 2023 (FOTO)

Marktschorgast (ots) - FRANKIA blickt positiv auf den Caravan Salon Düsseldorf

2023 zurück: Die rund 254.000 Besucher der wichtigsten Branchenmesse konnten das

breite Produktportfolio mit den Neuheiten des Premiumherstellers in der

Messehalle der Groupe Pilote entdecken. Die Weltpremiere der neuen Baureihe

FRANKIA NOW, der Luxusliner FRANKIA PLATIN und das preisgekrönte Leichtgewicht

auf 3,5t - der FRANKIA NEO - kamen bei den vielen Besuchern sehr gut an.



"Wir sind in diesem Jahr sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe: Unser breit

aufgestelltes Portfolio von 3,5-Tonnern über die Autarkie-Experten FRANKIA

PLATIN und FRANKIA TITAN bis zu den neuen Baureihen, mit denen wir begonnen

haben, neue Wege zu beschreiten, trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass

wir zahlreiche Neukunden gewinnen - und Stammkunden begeistern können. Das

bestätigt uns auch darin, diesen Schritt weiterzugehen. Daher kann ich bereits

jetzt verraten: Freuen Sie sich schon auf weitere Neuheiten in der Saison 2024",

so Konstantin Döhler, Managing Direktor bei FRANKIA.