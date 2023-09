LJUBLJANA, Slowenien, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Die slowenische Gastronomie hat wieder einmal einen großen Erfolg erzielt. Der weltweit anerkannte Guide Michelin hat heute seine Bewertungen und seine Auswahl für Slowenien im Jahr 2023 bekannt gegeben. Hiša Franko ist zum ersten Mal mit drei Sternen ausgezeichnet worden. Darüber hinaus wurde Milka mit zwei Sternen ausgezeichnet, und sieben Restaurants haben die Ein-Sterne-Bewertung behalten: Dam Restaurant, Gostilna pri Lojzetu, Gostišče Grič, Hiša Denk, COB, Strelec Restaurant und Hiša Linhart. Auch hinsichtlich der Anzahl grüner Sterne pro Einwohner hat Slowenien seine Position unter den weltweit führenden Michelin-Reisezielen gefestigt. 7 Restaurants haben den begehrten Stern für nachhaltige Gastronomie erhalten. Insgesamt wurden 59 Restaurants und Köche in den Guide Michelin 2023 aufgenommen.

Zum ersten Mal gibt es in Slowenien ein Restaurant und einen Chefkoch mit drei Michelin-Sternen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde Hiša Franko und der Küchenchefin Ana Roš verliehen. Michelin vergibt drei Sterne an Lokale, die eine außergewöhnliche Küche bieten und damit eine besondere Reise wert sind. Mit der heutigen Verleihung von drei Michelin-Sternen ist Hiša Franko das 140. Restaurant weltweit, das mit der höchsten Auszeichnung geehrt wird, und das erste Restaurant in Slowenien, das eine besondere Reise wert ist.