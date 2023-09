(Im vorletzten Satz des Leadabsatzes wurde die Schreibweise von Aserbaidschan korrigiert.)

BAKU/ERIWAN (dpa-AFX) - Einen Tag nach ihrer Niederlage sind die von Aserbaidschan angegriffenen Karabach-Armenier zu Verhandlungen in der aserbaidschanischen Stadt Yevlax eingetroffen. Der armenischen Delegation gehöre unter anderem der Parlamentsabgeordnete David Melkumjan aus der international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach (Arzach) an, meldete die armenische Nachrichtenagentur Armenpress am Donnerstag. Die aserbaidschanische Seite teilte mit, bei dem Treffen solle es um die "Reintegration" Berg-Karabachs in Aserbaidschan gehen. Als Vermittler anwesend sein sollen auch in der Region stationierte russische Soldaten.

Aserbaidschan hatte die zwar auf seinem Staatsgebiet gelegene, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnte Südkaukasus-Region Berg-Karabach seit Dienstagmorgen mit Raketen und Artillerie angegriffen. Am Mittwoch gaben die militärisch unterlegenen Armenier auf. Viele von ihnen fürchten nun, aus ihrer Heimat vertrieben zu werden oder - wenn sie bleiben - zum Ziel aserbaidschanischer Gewalt zu werden. Durch die Kämpfe der vergangenen Tage wurden laut armenischen Medien mindestens 200 Menschen getötet und mehr als 400 weitere verletzt.