ID Quantiques Sortiment an Quantum Random Number Generator (QRNG)-Chips sind die ersten quantenbasierten RNGs, die die NIST Entropy Source Validation (ESV)-Zertifizierung für den IID Track erhalten haben.

Ottawa, On (ots/PRNewswire) - Heute gab ID Quantique (IDQ) auf der InternationalCryptographic Module-Konferenz (ICM23) bekannt, dass seine Quantis QRNG-Chips (https://www.idquantique.com/random-number-generation/products/quantis-qrng-chips/) gerade die NIST ESV-Zertifizierung für den Independent and IdenticallyDistributed (IID) Entropy Estimation Track erhalten haben. Diese Zertifizierungbietet die höchstmögliche Sicherheits- und Robustheitsstufe bei der Erzeugungvon zufälligen Bits. Es macht das IDQ QRNG-Sortiment ideal für alleSicherheitsapplikationen und die Integration in Geräte für dieAutomobilindustrie, Informatik, kritische Infrastruktur, IoT, Mobilkommunikationund Raumfahrtkommunikation, wo die strengsten Sicherheitsanforderungen erfülltwerden müssen.Früher wurde die Zufälligkeit hauptsächlich in der Gaming-Branche verwendet. ImComputerzeitalter wurde dies auf Modellierung und Simulationen ausgeweitet. Seitdem Aufkommen des Internets hat sich der Bedarf an Cybersicherheitsanwendungenbeschleunigt, um Daten während der Übertragung und im Ruhezustand mittelsVerschlüsselung zu sichern. Für alle kryptografischen Techniken ist dieSchaffung einer zuverlässigen, hochwertigen Zufallsrate eine Voraussetzung. DieZunahme vernetzter Geräte und das exponentiell wachsende Datenvolumen, dasgeneriert und kommuniziert wird, macht die Kryptographie allgegenwärtig, waswiederum den Bedarf an kleinen, zuverlässigen und hochwertigen Zufallsquellenschafft.Verschiedene Regierungen haben kryptografische Validierungsprogrammeeingerichtet, um es Benutzern zu ermöglichen, die praktische Sicherheit ihrerkryptografischen Systeme zu bewerten und Vertrauen in sie zu gewinnen. In denUSA hat das National Institute of Standards (NIST) das Cryptographic ModuleValidation Program (Validierungsprogramm für kryptografische Module, CMVP)entwickelt. Die Erzeugung zufälliger Zahlen ist so zentral für dieKryptographie, dass das CMVP die Verwendung einer nach dem NIST Entropy SourceValidation (ESV)-Programm bewerteten Entropiequelle vorschreibt. Seit Oktober2022 ist es beispielsweise obligatorisch für Kryptomodule, die eine FIPS140-3-Zertifizierung anstreben, eine ESV-validierte Entropiequelle zu besitzen.Entwickler von kryptografischen Lösungen, die von der US-Regierung verwendetwerden, müssen nach dem CMVP NIST-Programm zertifiziert werden und daher einenESV-zertifizierten Zufallsnummerngenerator verwenden.ID Quantique freut sich bekanntgeben zu können, dass seine Quantis