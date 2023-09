Firmeninsolvenzen und Geschäftsaufgaben nehmen in Deutschland zu - Zahlungsverhalten der Unternehmen verschlechtert sich im August

Hamburg (ots) - Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete Deutschland einen Anstieg

der Unternehmensinsolvenzen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres meldeten

8.570 Unternehmen Insolvenzen an, was einem Anstieg von 20,5 Prozent im

Vergleich zum Vorjahr entspricht (1. Halbjahr 2022: 7.114 Firmeninsolvenzen).



Die Unternehmen stehen weiterhin vor erheblichen Herausforderungen, darunter

steigende Energiekosten, Lieferkettenprobleme und anhaltende Inflation. Die

Konsumzurückhaltung der Verbraucher aufgrund hoher Energiepreise und Inflation

hat zu einer Verringerung ihres verfügbaren Einkommens geführt, was sich

wiederum negativ auf die Unternehmen auswirkte. Die resultierenden

Kaufkraftverluste belasten die Firmen zusätzlich. Dr. Frank Schlein,

Geschäftsführer von CRIF Deutschland, betont: "Die finanzielle Lage vieler

Unternehmen wird negativ durch gestiegene Produktionskosten, höhere

Personalausgaben und einen Anstieg der Zinsen beeinflusst."





Trotz des Anstiegs kann nicht von einer "Insolvenzwelle" gesprochen werden. Eshandelt sich vielmehr um eine Rückkehr zur Normalität im Insolvenzgeschehen,nachdem in den letzten Jahren umfangreiche Unterstützungsprogramme inMilliardenhöhe durchgeführt wurden. Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 liegtderzeit bei 17.500 Firmeninsolvenzen.Der aktuelle Wert liegt auch im Vergleich zu den Vorjahren niedrig. DerDurchschnitt seit 1999 beträgt knapp 26.200 Firmeninsolvenzen pro Jahr, wobei imbisherigen Rekordjahr 2003 die Zahl bei 39.320 lag.Höchste Insolvenzdichte in BremenDie höchste Insolvenzdichte im ersten Halbjahr 2023 wurde in Bremen mit 66Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen verzeichnet, während der Bundesdurchschnittbei 28 Firmeninsolvenzen pro 10.000 Unternehmen lag. Ebenfalls über demDurchschnitt lagen Berlin (49 Firmeninsolvenzen je 10.000 Unternehmen), Hamburg(40), Nordrhein-Westfalen und das Saarland (je 35). Die niedrigsten Anzahlen vonFirmenpleiten wurden in den ersten sechs Monaten in Thüringen (20), Bayern (21)und Baden-Württemberg (22) verzeichnet. Absolut gesehen meldetenNordrhein-Westfalen (2.160), Bayern (1.201) und Baden-Württemberg (905) diemeisten Firmeninsolvenzen.Am stärksten angestiegen sind die Firmeninsolvenzen im 1. Halbjahr in Bremen miteinem Plus von 75,6 Prozent. Aber auch das Saarland (plus 47,3 Prozent) undSchleswig-Holstein (plus 40 Prozent) meldeten deutlich mehr Firmeninsolvenzen.Geschäftsaufgaben steigen um 13,1 ProzentDie Geschäftsaufgaben verzeichneten im ersten Halbjahr 2023 einen Anstieg um