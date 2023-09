PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben die Zinssignale der US-Notenbank mit Verlusten quittiert. Nachdem die US-Währungshüter Hoffnungen auf eine baldige Zinswende einen Strich durch die Rechnungen gemacht hatten, war es bereits an der Wall Street nach unten gegangen. "Es wird nun erwartet, dass eine straffere Geldpolitik für einen längeren Zeitraum notwendig ist, um die Inflationsaussichten nicht schlechter werden zu lassen", merkte David Page, Head of Macro Research bei Axa Investment Managers, zu der jüngsten US-Notenbanksitzung an.

Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 1,15 Prozent auf 4226,84 Punkte. Der französische Cac 40 fiel mit 1,26 Prozent auf 7238,78 Zähler ähnlich stark, während sich der britische FTSE 100 mit 0,55 Prozent auf 7688,91 Punkte besser hielt.