Atradius-Umfrage Bürokratie und Energiekosten schwächen den Standort Deutschland

Köln (ots) - Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland löst laut

einer aktuellen Umfrage des internationalen Kreditversicherers Atradius bei

Unternehmen keine Begeisterungsstürme aus. Energiekosten und Bürokratie werden

als die größten Schwächen des Standortes ausgemacht. Für die meisten Unternehmen

ist das aber dennoch kein Grund, gleich über eine Abwanderung nachzudenken.



Die Atradius-Umfrage, an der mehr als 400 Unternehmen teilnahmen, ergab, dass

die durchschnittliche Zustimmung zu der Aussage "Deutschland ist ein attraktiver

Wirtschaftsstandort" bei den Unternehmen in Deutschland sehr zurückhaltend

ausfällt. Auf einer Skala von eins bis zehn für niedrige bis hohe Zustimmung

liegt der Durchschnittswert der Befragten bei vorsichtigen sechs positiven

Punkten, also nicht weit über der unentschlossenen Mitte. Einen großen Anteil

unter den Befragten bildeten kleine und mittlere Unternehmen.