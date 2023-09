BAADER BANK stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Add" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Das operative Geschäft des Betreibers von Einkaufszentren habe sich merklich stabilisiert, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Vermietungsquote bewege sich um die 94 Prozent. Zudem sei die Liquiditätsausstattung hoch./mf/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 06:58 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 19,24EUR gehandelt.