UBS stuft AB Inbev auf 'Sell'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,00 € , was einem Rückgang von +-0,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 53,77EUR gehandelt.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Probleme in den USA überschatteten Fortschritte in anderen Märkten, schrieb Analyst Robert Krankowski am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages. Die Veranstaltung habe aber mittelfristig beruhigt./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 05:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 05:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

