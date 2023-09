Vereinigte Arabische Emirate (VAE) versammeln Polizeipräsidenten der UN-Friedenstruppen, um den Klimaschutz voranzutreiben, und rufen zum Einsetzen von „Klimabeobachtern" auf

Die internationale Zusammenkunft, die vom 14. bis 17. September in Abu Dhabi stattfand und vom Innenministerium der VAE organisiert wurde, war so konzipiert, dass der Schwerpunkt auf die Einführung umweltfreundlicher und innovativer Vorgehensweisen bei den UN-Friedensoperationen gelegt wurde.

ABU DHABI, VAE, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Vereinigten Arabischen Emirate, Gastgeber des bevorstehenden COP28-Klimagipfels, versammelten die Polizeiführung der UN-Friedensoperationen, um die Kapazitäten zu erweitern und den Klimaschutz in den Gebieten zu verbessern, die am meisten vom Klimawandel gefährdet sind. Zu diesem Zweck rufen die VAE zur dringenden Einrichtung einer UN-Klimabeobachtereinheit auf.

An der Veranstaltung nahmen Beamte der Friedensoperationen der Vereinten Nationen aus der ganzen Welt teil, darunter die UN-Polizeiabteilung der Dienststelle für Friedensoperationen, die Mission der Vereinten Nationen im Südsudan (UNMISS), die Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik (MINUSCA), die Stabilisierungsmission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO), die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Libyen (UNSMIL), die UN-Hilfsmission in Somalia (UNSOM), das Integrierte Büro der Vereinten Nationen in Haiti (BINUH) sowie wichtige Vertreter der VAE.

Im Zuge des arbeitsintensiven viertägigen UN-Seminars in Abu Dhabi befassten sich die Teilnehmer eingehend mit wichtigen Aspekten der UN-Friedensoperationen. Das Programm konzentrierte sich besonders auf die Verbesserung der Leistung, auf das Übernehmen von Verantwortung und auf die Anforderungen an die Fähigkeiten im Zuge von UN-Feldoperationen. Ein wichtiger Schwerpunkt war die Integration von modernster Technologie und sauberen Energielösungen im Einklang mit globalen Umweltzielen. Zum Abschluss des Seminars verpflichteten sich die Beamten gemeinsam dazu, wichtige Schritte in Richtung einer umweltfreundlichen Polizeiarbeit im Rahmen von Friedensoperationen zu unternehmen.

In seiner Rede über die Veranstaltung sagte Alexander Zuev, stellvertretender UN-Generalsekretär für Rechtsstaatlichkeit und Sicherheitsinstitutionen:

„Heute kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, im Rahmen von Friedensoperationen wesentliche Schritte in Richtung einer umweltfreundlichen Polizeiarbeit zu unternehmen. Unsere gemeinsame Pflicht geht über die traditionellen Grenzen hinaus. Wir müssen uns nicht nur um die Erhaltung des Friedens bemühen, sondern auch um den Schutz des Planeten, der uns alle beherbergt. Als weltweit führende Organisation zur Förderung von Frieden und Sicherheit haben sich die Vereinten Nationen dem Ziel verschrieben, in dieser Hinsicht mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir möchten dem Innenministerium der VAE unseren aufrichtigen Dank für seine unschätzbare Partnerschaft und Unterstützung bei der Organisation dieses Seminars aussprechen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser fruchtbaren Partnerschaft in der Zukunft", sagte der stellvertretende UN-Generalsekretär Zuev.