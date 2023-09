Diese Geldanlage läuft besser als Tech – unabhängig von Zinsen und Rezessionen

Das ist eine mutige Aussage. Aber warum ist das so?

Erstens spielen Luxusgüter nicht nach denselben Regeln wie alle anderen Branchen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gütern kann ein Luxusgut, wenn es teurer wird, auch begehrter werden. Und dieses Phänomen wirkt sich natürlich positiv auf die Preisgestaltung aus.

Zweitens bedeutet diese anhaltende Preissetzungsmacht, dass die Hersteller von Luxusgütern nicht auf Volumenjagd gehen müssen. Vielmehr ist es wichtig, das Gütesiegel zu schützen, indem man sicherstellt, dass die Exklusivität über die Allgegenwärtigkeit triumphiert. "Apple möchte vielleicht, dass jeder ein iPhone hat, Hermes aber möchte sicher nicht, dass alle eine" Birkin Bag tragen, erklärt Joshi.

Drittens: Eintrittsbarrieren. Es kann Jahrzehnte – sogar Jahrhunderte – dauern, Vertrauen in die Qualität, das Gütesiegel und die Exklusivität aufzubauen, die für eine Luxusmarke erforderlich sind, meint Joshi. "Dadurch haben die führenden Luxusmarken einen massiven Schutzwall um ihre Rentabilität gezogen, der sie für Wettbewerber nahezu uneinnehmbar macht."

KI macht die Superreichen noch reicher

Sorgen, dass das langsamere Wachstum, insbesondere in China, die Nachfrage schmälern könnte, sind Joshi zufolge unnötig. Schließlich würden die Reichen einen Großteil ihrer Kaufkraft stets behalten. "Die Preissetzungsmacht von Luxusgütern hängt auch von der Fähigkeit der Superreichen ab, sie zu absorbieren, und das ist ihnen sehr leichtgefallen. Der einfache Grund dafür ist, dass der Superreichtum – gemessen am Gesamtnettovermögen der Forbes 400 – in den letzten vierzig Jahren um zehn Prozent pro Jahr gestiegen ist, was weit über der Inflation bei Luxusgütern liegt", sagt er.

Das wirkliche Risiko besteht darin, dass der strukturelle Anstieg des Supervermögens zum Stillstand kommt. Aber Joshi sagt: "Wenn überhaupt, dann wird die kommende Disruption durch generative KI das Supervermögen steigern – indem sie Arbeitsplätze im mittleren Einkommensbereich aushöhlt, während die Positionen der Superstars gestärkt werden".

"Die Ironie dabei ist, dass die beste Investition in generative KI der französische Luxus sein könnte", fügt er hinzu. Er rät folglich zum Kauf französischer Luxusaktien wie Hermes und LVMH. Oder zumindest zu einer strukturellen Übergewichtung französischer Luxusgüter gegenüber US-Technologiewerten im Portfolio.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

