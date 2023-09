Deutscher Geldanlage-Index Sommer 2023 (DIVAX-GA) / Blühende Landschaften für die Geldanlage? Ost-West-Vergleich zeigt Aufholbedarf (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Geldanlage-Optimismus im Osten geringer als im Westen

- Tendenziell höhere Risikobereitschaft im Osten

- Fehlende finanzielle Mittel bremsen Geldanlage



Die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern sehen das Umfeld für

aktienbasierte Geldanlagen weniger positiv als die in den westdeutschen

Bundesländern. Dies zeigt der halbjährlich ermittelte deutsche Geldanlage-Index

DIVAX-GA, der rund 2.000 Bürgerinnen und Bürger nach ihren Einschätzungen zur

aktuellen Situation sowie zu den zukünftigen Erwartungen im Rahmen der

aktienbasierten Geldanlage befragt.





Stimmung generell positiv, im Osten aber weniger stark ausgeprägtDer Index (Werte zwischen -100 bis +100) lag im Sommer 2023 bundesweit bei 29,5,in den westdeutschen Bundesländern bei 31,1 und in den ostdeutschen bei 22,4.Noch vor drei Jahren, also bei Erstauflage des Index, lagen die Werte bei 24,9,bei 26,1 und bei 19,6. Dazu Prof. Dr. Michael Heuser, WissenschaftlicherDirektor des DIVA: "Von Pessimismus zeugen die Zahlen keineswegs. Der Indexerzielt durchgängig einen ordentlichen zweistelligen Wert. Dies ist ein klarerHinweis darauf, dass ein Interesse an Aktien in breiten Bevölkerungskreisenbesteht. Dass das Stimmungsbild im Osten etwas weniger positiv ist, hat sicherauch etwas mit den generellen Lebensumständen zu tun. Denn die Vermögensbildungund der Wohlstand sind in Ost und West längst nicht auf dem selben Niveau.Beachtlich ist in jedem Falle, dass sich das Stimmungsbild auch im Osten in nurdrei Jahren signifikant verbessert hat".Weniger Risikoaversion im OstenDass auch im Osten eine ausgeprägte Aktienkultur existiert, zeigt die Bewertungvon Attraktivität und möglichen Risiken aus einer solchen Geldanlage. Sobewerten aktuell 27,7% der Menschen in den neuen Bundsländern Aktien undAktienfonds mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld vor Gold , Immobilien undZinsprodukten als attraktivste Geldanlage. In den alten Bundesländern sind esnur 26,4%. 32,3% der Menschen in den östlichen Ländern trauen sich dabei zu, dieAktien selbst auszuwählen. In den westlichen sagen dies 29,7%. Fragt man nachden Gründen, die gegen eine Anlage in Aktien sprechen, nennen in den neuenBundesländern 26,4% die Risiken und mögliche Kursschwankungen. In den altenBundesländern liegt der Wert bei 29,3%.Dazu Heuser: "Wer glaubt, die Ostdeutschen seien weniger aufgeklärt, wenn es umdie Geldanlage geht, täuscht sich auf ganzer Linie. Tendenziell haben dort mehrMenschen verstanden, dass gerade bei langfristigem Vermögensaufbau die Risikenvon Aktien mehr in den Hintergrund und die Renditechancen in den Vordergrund