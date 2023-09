Burnout bei Beamten immer häufiger - Experte verrät, wie man sich für den Ernstfall richtig absichert (FOTO)

Braunschweig (ots) - Stetig wachsende Anforderungen und zunehmende

Stressfaktoren im Berufsalltag - auch Beamte leiden immer häufiger unter

übermäßiger psychischer Belastung, die im schlimmsten Fall in einem Burnout

mündet. Besonders problematisch: Meist wird der Ernst der Lage erst dann

erkannt, wenn es bereits zu spät ist. Was also können Beamte tun, um sich für

den Ernstfall zu rüsten?



"Beamte haben oft mit Spott zu kämpfen, wenn sie über Burnout sprechen - dabei

ist gerade in höheren Besoldungsgruppen der Stress durchaus hoch", warnt Enis

Eisfeld. Der Versicherungsprofi steht regelmäßig im Austausch mit Betroffenen

und weiß daher, wie wichtig es ist, sich mit der Rechtslage bei einer möglichen

Dienstunfähigkeit auseinanderzusetzen und sich entsprechend abzusichern. Worauf

dabei zu achten ist und wie Beamte mit einem lückenlosen Versicherungsschutz für

den Ernstfall vorsorgen, erläutert er in diesem Artikel.





Die Unterschiede zwischen der Berufsunfähigkeits- und derDienstunfähigkeitsversicherungViele Beamte denken, sie seien durch ihre Verbeamtung beziehungsweise durch ihreDienstherren bereits ausreichend für den Ernstfall abgesichert - schließlichgilt in Deutschland kaum ein Job sicherer als der im öffentlichen Dienst. Dasstimmt allerdings nicht ganz: So können auch Beamte schnell vor finanziellenHerausforderungen stehen, wenn sie ihrem Job nicht mehr nachgehen können. Andieser Stelle kommt die Dienstunfähigkeitsversicherung ins Spiel. Oft wird siemit der Berufsunfähigkeitsversicherung verwechselt - tatsächlich handelt es sichbei der Dienstunfähigkeitsversicherung jedoch um eineBerufsunfähigkeitsversicherung mit einer zusätzlichen Dienstunfähigkeitsklausel.Für Beamte ist die Dienstunfähigkeitsversicherung daher von besondererBedeutung, denn sie leistet bereits dann die vereinbarte Rente, wenn derDienstherr den Beamten als dienstunfähig erklärt. Dadurch kann eineDienstunfähigkeitsversicherung auch dann greifen, wenn der Beamte noch dazu inder Lage ist, einen Teil seiner beruflichen Tätigkeiten auszuüben. Im Gegensatzdazu stuft die Berufsunfähigkeitsversicherung eine Person erst dann alsberufsunfähig ein, wenn sie nach objektiven Maßstäben nicht mehr dazu in derLage ist, mehr als 50 Prozent ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeitenauszuüben. Das bedeutet, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung in den meistenFällen später greift als die Dienstunfähigkeitsversicherung.Darauf kommt es bei Abschluss einer Dienstunfähigkeitsversicherung anBei Abschluss einer Dienstunfähigkeitsversicherung sollten Beamte sicherstellen,dass das versicherte Endalter angemessen ist. Viele Beamte versichern sich zukurz. Am besten orientieren sich Versicherte an der maximalenPensionseintrittsgrenze ihres Beamtenjobs. Das ermöglicht es, von Klauseln zuprofitieren, die es erlauben, die Dienstunfähigkeitsversicherung ohne erneuteGesundheitsprüfungen zu verlängern, falls das Pensionseintrittsalter erhöhtwird. Zudem sollten Beamte Kombinationen mit Altersvorsorgeprodukten vermeiden,da diese Produkte oft teuer und unflexibel sind. Eine eigenständigeDienstunfähigkeitsversicherung ist in den meisten Fällen die bessere Wahl. FürBeamte ist sie von großer Bedeutung, denn sie bietet auch in Fällen Schutz, indenen die Berufsunfähigkeitsversicherung noch nicht greifen würde. Letzten Endesist die sorgfältige Auswahl der Versicherungspolice entscheidend, um im Falleeiner Dienstunfähigkeit finanziell abgesichert zu sein.Über Blaulichtversichert:Enis Eisfeld und Kolja Schneider sind die Gründer von Blaulichtversichert.de -einem Projekt der Kees Finanzberater GmbH. Ein Großteil der Experten aus demTeam um Blaulichtversichert sind oder waren Polizisten. Sie kennen die Risikenund Besonderheiten der Menschen, die tagtäglich im öffentlichen Dienst zurStabilisierung der Gesellschaft beitragen. Ob Lehrer, Feuerwehr, Rettungsdienstoder Polizei - das blaulichtversichert-Team ist darauf spezialisiert, dieseBerufsgruppen abzusichern. Mehr Informationen dazu unter:https://www.blaulichtversichert.de/ .Pressekontakt:Kees Finanzberater GmbH & Co. KG.Vertreten durch: Kolja Schneider & Enis EisfeldWebseite: https://kees-finanzberater.de/E-Mail: info (at) kees-finanzberater.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162439/5608308OTS: Kees Finanzberater GmbH & Co. KG