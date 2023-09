BERLIN (dpa-AFX) - Die Bevölkerung in Deutschland steht mehrheitlich hinter den Plänen der Bundesregierung, das Gesundheitssystem umfassend zu digitalisieren. In einer repräsentativen Meinungsumfrage, die vom Digitalverband Bitkom in Auftrag gegeben wurde, erklärten 83 Prozent der Befragten, dass sie die Digitalisierung im Gesundheitswesen grundsätzlich für richtig halten. 72 Prozent forderten in der Umfrage mehr Tempo bei der Umstellung auf digitale Arbeitsweisen, während nur 7 Prozent eine zu hohe Geschwindigkeit beklagten.

Grundlage der am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Angaben ist eine telefonische Umfrage, die Bitkom Research Anfang August im Auftrag des Digitalverbandes durchgeführt hat. Dabei wurden 1138 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt.