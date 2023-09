Ziele zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen von Nordzucker durch Science Based Targets initiative bestätigt (FOTO)

Braunschweig (ots) - Die kurzfristigen Ziele zur Reduktion der Emissionen an

Treibhausgasen des Nordzucker Konzerns wurden im August 2023 durch die Science

Based Targets initiative (SBTi) anerkannt. Damit verpflichtet sich Nordzucker,

bis 2030 einen wissenschaftlich bestätigten Beitrag zur Reduktion von

Treibhausgasen zu leisten. Das Unternehmen hat so einen Meilenstein zur

Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie erreicht.



"Die unabhängige Validierung unserer Emissionsreduktionsziele durch die

international anerkannte Institution Science Based Target initiative ist für uns

ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg nachhaltiger zu werden. Die

Verringerung unserer Treibhausgasemissionen ist bereits heute zu einem festen

Bestandteil unserer Planung und unseres Handelns geworden. Mit unserem Programm

GoGreen haben wir an unseren Standorten konkrete Projekte gestartet, um Energie

in der Produktion einzusparen sowie auf die Nutzung erneuerbarer Energien

umzustellen", erklärt Lars Gorissen, CEO.