Unkompliziert, vielseitig, nachhaltig Europcar erleichtert mit Kundenevents Einstieg in Welt der E-Mobilität (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Europcar Mobility Group, führender Dienstleister für

nachhaltige und flexible Mobilität in Europa, hat in Kooperation mit der ADAC

Autovermietung die "E-Mobilitäts-Tage" gestartet - eine deutschlandweite

Eventreihe mit kostenlosen Testfahrten, die den Einstieg in die Elektromobilität

erleichtern.



"Wir möchten unseren Kunden mit unseren neuen E-Mobilitäts-Tagen ein

unkompliziertes Kennenlernen und ein umfassendes Schaufenster für

Elektromobilität bieten" , erklärt Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar

Mobility Group in Deutschland. "Mit diesen Kundenevents und dem kontinuierlichen

Ausbau unserer Elektro-Flotte setzen wir Maßstäbe für nachhaltige und

zukunftsfähige Mobilität und bieten Kunden, die auf ein Fahrzeug mit

Elektroantrieb umsteigen möchten, bestmögliche Kontaktpunkte."