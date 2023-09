BRÜSSEL, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Am Rande des Chemical Recycling Europe Forum 2023 ist Pyrowave stolz darauf, seine revolutionäre Nano-Reinigungstechnologie vorzustellen. Diese auf Kunststoffabfälle angewandte Technologie arbeitet auf molekularer Ebene, um Verunreinigungen aus Polymeren mit perfekter Kontrolle über gereinigte Harze zu entfernen. Sie befasst sich speziell mit einer Herausforderung, mit der die meisten Wiederverwerter von Kunststoffabfällen konfrontiert sind, einschließlich des fortgeschrittenen Recyclings: dem Vorhandensein von Verunreinigungen in Kunststoffabfällen und in Pyrolyseöl.

In einer Welt, die sich mit der zunehmenden Besorgnis über die Verschmutzung durch Kunststoffe auseinandersetzt, ist einer der limitierenden Faktoren für die Skalierung des Kunststoffrecyclings die Unfähigkeit, Rohstoffe sicherzustellen, die mit dem für die Endanwendungen erforderlichen Reinheitsgrad kompatibel sind. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Vereinten Nationen hat die Herausforderungen beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien, die in Kunststoffen vorhanden sind, hervorgehoben – Zusatzstoffe und Verunreinigungen, die ein großes Problem für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen. Die Lösung von Pyrowave bietet eine Vorbehandlung von Kunststoffabfällen zur Reinigung der Harze, die in fortschrittlichen, schadstoffempfindlichen Recyclingverfahren oder direkt in Endanwendungen eingesetzt werden können. Dieser bahnbrechende Ansatz hat das Potenzial, die Palette von recycelbaren Kunststoffen zu erweitern, einschließlich der Kunststoffe mit verschiedenen Verunreinigungen und Zusatzstoffen wie Schwermetallen, anorganischen Pigmenten, Halogenen und Flammschutzmitteln.

„Wir können nicht tatenlos zusehen, wie die Krise der Kunststoffverschmutzung eskaliert und sich die Recyclingraten kaum verbessern", so Jocelyn Doucet, CEO von Pyrowave. „Als Vorreiter dieser Industrie gehen wir die zentrale Herausforderung an, die die Skalierung fortschrittlicher Recyclingtechniken einschränkt, indem wir eine bahnbrechende Nano-Reinigungstechnologie bereitstellen, die einen echten Wandel für einen saubereren und gesünderen Planeten vorantreiben wird", so Jocelyn Doucet, Mitbegründerin und CEO von Pyrowave.