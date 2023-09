LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins zur Überraschung von Fachleuten zunächst nicht weiter angehoben. Der Leitzins beträgt damit weiterhin 5,25 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Sitzung in London mitteilte. Ökonomen hatten dagegen überwiegend mit einer weiteren Straffung gerechnet. Es wäre die fünfzehnte Zinserhöhung seit Ende 2021 gewesen. Seinerzeit hatte der Zins noch knapp über der Nulllinie gelegen. Aktuell rangiert der Leitzins auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008./bgf/jsl/mis

Bank of England hält überraschend an Zinsniveau fest

