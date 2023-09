Mit Gunther Otto geht einer der "ganz Großen" von Plansecur in Ruhestand

Kassel (ots) - Heiko Hauser: "Wir bedanken uns für die Leistung von Gunther Otto

für Plansecur."



Die Plansecur-Beratungskoryphäe Gunther Otto geht zum Jahreswechsel in den

Ruhestand. Der gelernte Bankkaufmann war 1991 als selbstständiger Berater zu der

Finanzberatungsgruppe gestoßen und schon ein Jahr später als Gesellschafter in

das Unternehmen eingetreten. Gunther Otto gehörte zu den Gründungsmitgliedern

der Unternehmergemeinschaft und des für die Unternehmensstrategie

verantwortlichen Führungsgremiums. Er gehört zudem der Jury für das von

Plansecur ins Leben gerufene Vordenker Forum seit Anbeginn an. Das Vordenker

Forum zeichnet Menschen aus, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft

mitwirken. Jüngster Preisträger ist der KI-Pionier Sebastian Thrun.



Während Gunther Otto ausscheidet, haben eine ganze Reihe neuer Beraterinnen und

Berater bei Plansecur neu angefangen, so dass sich der Generationswechsel

fortsetzt. Anfang des Jahres hatte Heiko Hauser als Geschäftsführer seinen

Vorgänger Johannes Sczepan abgelöst. Mit letzterem verbindet Gunther Otto eine

ganz besondere Beziehung: Otto hatte Sczepan zunächst als Kunden betreut und

diesen offenbar derart für Plansecur begeistert, dass er 2002 in die

Geschäftsführung der Firma seines Finanzberaters wechselte.