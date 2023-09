Die Ampel hat ein Heizungsgesetz Bauphysiker analysiert, wie gut der Entwurf wirklich ist (FOTO)

Mainz (ots) - Das Thema Heizungsgesetz hat Deutschland in den letzten Wochen in

Atem gehalten und viele Leute dachten, dass ihre bestehenden Immobilien vor der

Entwertung stehen. Jetzt hat sich die Ampel nach einer zähen Verhandlung endlich

auf einen Entwurf geeinigt.



"Der Entwurf ist wie in der Politik so häufig natürlich ein Kompromiss. In

diesem Fall allerdings kein besonders guter - weder wirtschaftlich noch

bauphysikalisch wurde hier das Maximum rausgeholt", erklärt Luca Arenz. Als

Bauphysiker betreut er mit seinem rund 30-köpfigen Team jedes Jahr einige

hundert Neubau- und Sanierungsprojekte und weiß genau, was technisch bereits

möglich ist und was die Regierung hätte besser berücksichtigen sollen, um das

Gesetz wirklich effektiv zu gestalten. Aber auch, welche Vorzüge das Gesetz

jetzt bietet für Menschen, die sanieren wollen. Seine Analyse teilt er in diesem

Artikel mit.