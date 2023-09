Collective Metals gibt die Ergebnisse der ersten Phase der Bodenuntersuchung auf seinem Vorzeigeprojekt Princeton Copper bekannt

21. September 2023, VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-meta ... - freut sich bekannt zu geben, dass es die Untersuchungsergebnisse für die Bodenproben erhalten hat, die im Rahmen der "Phase Eins" des zweistufigen Bodenerkundungsprogramms des Unternehmens (das "Programm"), das im Sommer 2023 auf dem Kupferprojekt Princeton (das "Projekt") durchgeführt wurde, gesammelt wurden. Das Programm wurde konzipiert, um geochemische Anomalien an der Oberfläche zu identifizieren, die mit einer Kupfermineralisierung in unmittelbarer Nähe zu bekannten historischen Kupfermineralvorkommen in Zusammenhang stehen. Die Untersuchungsergebnisse von Proben der ersten Phase, die im südlichen Teil des Projekts mit historischen Kupfervorkommen in einem strukturellen Korridor (dem "Trojan-Condor-Korridor") entnommen wurden, sind nachstehend aufgeführt (Abbildungen 1 bis 4).