Obwohl eine Zinsanhebung ausblieb, beschloss die Zentralbank eine anderweitige Straffung. Ab Oktober soll der Abbau der angeschwollenen Bilanz beschleunigt werden. In den folgenden 12 Monaten soll der Wertpapierbestand anstatt um insgesamt 80 Milliarden Pfund um insgesamt 100 Milliarden Pfund reduziert werden. Diese Wertpapiere wurden in den Krisen der vergangenen Jahre erworben, um das landesweite Zinsniveau zu drücken. Wird der Bestand jetzt reduziert, bewirkt das tendenziell steigende Kapitalmarktzinsen./bgf/jsl/mis

Das britische Pfund, das bereits nach den Inflationsdaten unter Druck gestanden hatte, gab am Donnerstag nach dem Zinsentscheid weiter nach. Zum US-Dollar fiel es auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Höhere Zinsen kommen einer Währung in der Regel zugute. Bleiben dagegen erwartete Zinserhöhungen aus, lastet das auf dem Wechselkurs. Hinzu kommt, dass die US-Notenbank Fed am Vorabend eine mögliche weitere Zinserhöhung in den USA signalisiert hatte.

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins zur Überraschung von Fachleuten zunächst nicht weiter angehoben. Der Leitzins beträgt damit weiterhin 5,25 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Sitzung in London mitteilte. Ökonomen hatten dagegen überwiegend mit einer weiteren Straffung gerechnet.

ROUNDUP Bank of England hält in knapper Entscheidung an Zinsniveau fest

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer