Action eröffnet 500ste Filiale in Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Non-Food-Discounter Action feiert am 21. September 2023

die Eröffnung seiner 500sten Filiale in Deutschland. Damit setzt das

Unternehmen, das seit 2009 in Deutschland präsent ist, einen wichtigen

Meilenstein in seiner expansiven Erfolgsgeschichte.



Die 500ste Filiale öffnet am Donnerstag, dem 21. September 2023, in der Aachener

Straße 70, 40223 Düsseldorf ihre Türen. Auf 780 Quadratmetern bietet Action ein

ständig wechselndes Sortiment von mehr als 6.000 Artikeln in 14

Produktkategorien zu Tiefstpreisen an, von alltäglichen Dingen wie

Reinigungsprodukten und Körperpflegeartikeln bis hin zu Produkten, die das Leben

ein wenig angenehmer machen und dazu inspirieren, das Zuhause zu verschönern.

Die Filiale ist von Montag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.