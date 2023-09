Katzenelnbogen (ots) - Der Herbst steht vor der Tür und damit besonders gute

Bedingungen für Cyberangriffe. Die Gründe dafür sind vielfältig: Das reduzierte

Tageslicht führt zu Müdigkeit bei den Mitarbeitern und das stressige

Weihnachtsgeschäft wirft seine Schatten voraus. Häufig laufen die Geschäfte

besonders gut, sodass im Falle einer Lösegeldforderung auch der größte Gewinn

gemacht werden würde. Hinzu kommt, dass künstliche Intelligenz die Hacker bei

der Arbeit unterstützt.



"In diesem Jahr erwarten wir mehr Angriffe als je zuvor. Besonders KI-Tools

tragen dazu bei, dass Hacker auf einfachere Weise Cyber-Attacken durchführen

können. Dieses Bewusstsein sollten alle Unternehmen haben und sich jetzt

entsprechend vorbereiten!", erklärt Rehan Khan. Er ist IT-Fachmann und begleitet

mittelständische Unternehmen bei Angelegenheiten rund um die IT-Sicherheit. In

diesem Artikel erklärt er, welche Strategien gerade besonders häufig von Hackern

genutzt werden und wie sich Unternehmen dagegen schützen können.





Phishing erkennenBeim Phishing werden Anwender per Link auf gefälschte Webseiten gelockt, um dortsensible Informationen, meistens Login-Daten, preiszugeben. Häufig werden siedazu verleitet, indem die Hacker gezielt Emotionen einsetzen - Vertrauen,Autorität oder Dringlichkeit beispielsweise. Die Schutzmaßnahmen sollten deshalbzweigleisig sein: Zum einen unterstützen Firewalls oder sogenannte EDTR-Tools(Endpoint Threat Detection and Response) bei der Abwehr von schädlichen E-Mails.Letztere analysieren Endgeräte auf verdächtiges Verhalten und leiten im Fallevon Bedrohungen Mittel ein, um diese abzuwehren.Zum anderen sollten die Anwender selbst in regelmäßigen Abständen über dieaktuellen Methoden bei Cyberangriffen informiert werden. So bewahren sie dienötige Skepsis, die bei Aufforderungen zur Dateneingabe immer angebracht ist.Vor DDoS-Attacken bestmöglich geschützt seinBei einer DDoS-Attacke nutzen Hacker unzählige Server oder Rechner, umgleichzeitig Anfragen an ein bestimmtes Ziel - meist eine Institution oder einUnternehmen - zu stellen. Dieses hält der außergewöhnlichen Belastung fürgewöhnlich nicht stand und bricht zusammen. Die Folge: massive finanzielleEinbußen. Deshalb sind Firmeninhaber meist sofort bereit, hoheLösegeld-Forderungen zu bezahlen. Im Gegenzug versprechen die Angreifer, ihreAttacke zu beenden. Eine Standardlösung für diese Methode gibt es nicht.Stattdessen sind die Sicherheitsteams der Unternehmen immer wieder gefordert,die Schutzmaßnahmen zu aktualisieren und an die aktuellen Strategien von Hackernanzupassen. Dazu zählt beispielsweise, einen Incident-Response- sowie