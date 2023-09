Warburg-Studie gibt Elmos Auftrieb - 21-Tage-Linie im Blick

Die Elmos Semiconductor Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 61,20EUR gehandelt.

"Die Investitionen im kommenden Jahr werden voraussichtlich deutlich unter dem diesjährigen Niveau liegen, was bereits im nächsten Jahr zu einer besseren Erzeugung freier Barmittel führen wird", resümierte Schaumann./ck/mis

Eine Schwachstelle sei in den vergangenen Jahren der freie Barmittelzufluss gewesen, was vor allem den hohen, über dem Branchendurchschnitt liegenden Investitionen geschuldet gewesen sei, schrieb er. Im Gespräch mit Vorstandschef Arne Schneider habe dieser aber betont, dass daran gearbeitet werde, die Investitionen zu senken und den Cashflow zu steigern.

Warburg-Analyst Malte Schaumann hält insbesondere die jüngsten Kursverluste der Aktie nicht für gerechtfertigt. Das Wachstum dürfte mittelfristig hoch, die Preisentwicklung weiterhin flach und die Margen in etwa stabil bleiben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Elmos haben am Donnerstag an ihre Erholung vom Vortag angeknüpft. Eine Studie von Warburg Research stützte. Die Anteile des Dortmunder Halbleiterherstellers zogen um 3,3 Prozent auf 62,60 Euro an. Damit blieben sie noch unter der gleitenden 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und derzeit etwas unter 64,50 Euro verläuft. Zugleich liegen die Papiere immer noch sehr deutlich unter den mittel- und langfristigen charttechnischen Trendlinien, die in Höhen über 70 Euro verlaufen.

