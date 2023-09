Der Betreiber erprobte daraufhin eine andere Ascheentsorgung für den Block C - offenbar mit Erfolg. Die bei der Verbrennung anfallende Asche konnte per mobiler Bandanlage sicher entsorgt werden, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Daraufhin sei die Stromversorgung durch den Block wieder aufgenommen worden.

JÄNSCHWALDE (dpa-AFX) - Nach einer Havarie im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde ist einer der beiden betroffenen Blöcke wieder am Netz. Das teilte der Betreiber Leag am Donnerstag mit. In der Nacht vom 9. auf den 10. September war es zu einem Schaden an einem Aschesilo im Kraftwerk gekommen. Daraufhin wurden die Kraftwerksblöcke C und D vom Netz genommen. Eine Beton-Stahl-Konstruktion stürzte nach Angaben der Leag auf Gleise, sodass die Asche-Verladung auf Züge an dieser Stelle nicht möglich war.

Ein Kraftwerksblock in Jänschwalde nach Havarie wieder am Netz

