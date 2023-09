Mladá Boleslav (ots) - > Jubiläumsfahrzeug ist ein schwarzer Skoda Kodiaq

Sportline aus dem Werk in Kvasiny



> Bis heute über 841.000 produzierte Kodiaq, zweite Generation startet in

wenigen Wochen



> Skoda fertigt seine SUV-Modelle in der Tschechischen Republik, China, Indien,

der Ukraine und der Slowakei





> Der in Neuseeland entworfene und gebaute Trekka gilt als Vorläufer dermodernen Skoda SUVSkoda Auto feiert die Produktion seines dreimillionsten SUV. Der schwarze SkodaKodiaq Sportline lief im Werk Kvasiny vom Band. Nach dem Einstieg der Marke insSUV-Segment 2009 mit dem Skoda Yeti zählten diese Fahrzeuge schnell zumKernangebot des tschechischen Fahrzeugherstellers. Im Rahmen seinererfolgreichen SUV-Offensive hat Skoda die Baureihen Kodiaq, Karoq und Kamiqsowie ihr erstes rein elektrisches SUV-Modell auf Basis des ModularenElektrifizierungs-Baukastens (MEB) Enyaq eingeführt. Mit zusätzlichem Aufwinddurch den in Indien erfolgreichen Kushaq erzielt die SUV-Palette annähernd dieHälfte der weltweiten Skoda Auslieferungen.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "DreiMillionen seit 2009 produzierte SUV markieren eine fantastische Leistung fürunser gesamtes Team. Dieser Meilenstein unterstreicht die Entwicklung derPräferenzen unserer Kunden und unsere Flexibilität, auf diese Wünsche zureagieren. Heute sind fast 50 Prozent unserer ausgelieferten Fahrzeuge SUV.Unsere Mission ist klar: Wir sind fest entschlossen, unser SUV-Angebot zuelektrifizieren und unsere Produktionsanlagen entsprechend anzupassen.Herausforderung angenommen!"Die Baureihen Kamiq, Enyaq und Enyaq Coupé fertigt Skoda in der TschechischenRepublik am Stammsitz in Mladá Boleslav. Karoq und Kodiaq laufen in Kvasiny vomBand. Der Fahrzeughersteller produziert seine SUV-Modelle auch in China, Indien,der Ukraine und der Slowakei.Yeti: das erste Skoda SUV-Modell2009 hat Skoda Auto mit dem Yeti seine damals fünfte Baureihe auf den Marktgebracht. Das erste SUV des tschechischen Fahrzeugherstellers überzeugte mitkompakten Außenmaßen und typischen SUV-Vorzügen wie erhöhter Sitzposition undgroßer Geräumigkeit. Hinzu kamen praktische Simply Clever-Details wie dieVarioFlex-Rücksitze. 2018 endete die Produktion des Yeti nach mehr als 684.000gefertigten Einheiten. Dieser Erfolg legte den Grundstein für die umfassendeSkoda SUV-Offensive.Kodiaq: Pionier der SUV-Kampagne in Kürze in zweiter Generation erhältlichDer Kodiaq trat im September 2016 auf die weltweite Bühne. Der 2018 vorgestellteKodiaq RS ergänzte als erstes SUV die betont sportliche Skoda RS-Familie. Bisheute hat die Marke mehr als 841.000 Exemplare seines größten SUV hergestellt.