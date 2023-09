Weltkriegsbombe am Düsseldorfer Flughafen entdeckt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens ist eine Blindgänger-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe sei bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Lohausen gefunden worden, berichtete die Stadtverwaltung am Donnerstag. Es handele sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe. Einzelheiten zur geplanten Entschärfung und den notwendigen Maßnahmen will die Stadtverwaltung in Kürze mitteilen. Derzeit tage der Krisenstab, sagte ein Stadtsprecher.

