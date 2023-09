Deutsche sehen Kampf gegen den Klimawandel als Hauptaufgabe der Wissenschaft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neuss (ots) - 3M setzt auf Lösungen wie Direct Air Capture, um der ErderwärmungentgegenzuwirkenReduktion von Treibhausgasen, mehr technologische Innovationen und einenachhaltigere Landwirtschaft: Neun von zehn Deutschen erwarten laut State ofScience Index 2023 positive Ergebnisse, wenn Menschen sich für Wissenschafteinsetzen. 3M zeigt, welche Möglichkeiten Menschen haben, mit Hilfe vonForschung dem Klimawandel zu begegnen. So präsentiert dasMultitechnologieunternehmen zum Beispiel auf der New York Climate Week gemeinsammit seinem Partner Svante eine Lösung, um CO2 direkt aus der Luft zu filtern.Für sein umfangreiches Engagement ist 3M für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis2023 nominiert.Für 78 Prozent der Deutschen sollten Umwelthemen die größte Priorität für dieWissenschaft haben, darunter die Abmilderung des Klimawandels (am häufigstengenannt), die Vermeidung und Vorhersage von Naturkatastrophen und der Kampfgegen Nahrungsmittelknappheit. 86 Prozent wünschen sich eine Verankerung desKlimawandels als zentralen Bestandteil des naturwissenschaftlichen Lehrplans anSchulen. Auch die Auswirkungen beschäftigen die deutsche Bevölkerung: ImVergleich zum vergangenen Jahr hat bei zwei Dritteln der Befragten die Sorgebezüglich Extremwetterereignissen zugenommen. Das zeigen die Ergebnisse desState of Science Index 2023, für den ein Forschungsinstitut im Auftrag von 3Mzum sechsten Mal je etwa 1.000 Menschen in 17 Ländern befragte.Für 3M als wissenschaftsbasiertes Unternehmen ist der Stellenwert und diegesellschaftliche Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse elementar."Unermüdliche Forschungsarbeit ist unverzichtbar, um kontinuierlich neueLösungen zu schaffen sowie Konzepte weiterzuentwickeln und damit langfristigenFortschritt sicherzustellen", erläutert Camila Cruz Durlacher, als VicePresident verantwortlich für die 3M Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten inder EMEA-Region. "Nur mit Wissenschaft finden wir die notwendigen Antworten aufdie großen Fragen unserer Zeit wie den Klimawandel, demographische Veränderungoder Ressourcenknappheit. Und wir bei 3M sehen es als unsere Verantwortung,unser Know-how und unser Engagement gezielt einzusetzen, um bei diesenHerausforderungen unseren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft auch fürnachfolgende Generationen zu leisten."3M kooperiert mit kanadischem Unternehmen Svante im Bereich Direct-Air-CapturePassend dazu präsentiert 3M auf der New York Climate Week 2023 zusammen mit demkanadischen Umwelttechnologieunternehmen Svante neue Innovationen für dieDirect-Air-Capture-Technologie. Dabei wird CO2 direkt aus der Luft entfernt. ImGegensatz zu anderen Technologien, die sich darauf beschränken, CO2 bei der