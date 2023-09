Köln (ots) - ACHTUNG KORRIGIERTE VERSION unser OTS-Meldung von 6.02 Uhr



Neue Berechnung zeigt: Mindestlohn liegt auch künftig deutlich vor BürgergeldWer in Deutschland zum Mindestlohn arbeitet, hat auch künftig in jedem Falldeutlich mehr Geld zur Verfügung als Haushalte, die ausschließlich Bürgergeldbeziehen. Wie groß der Abstand ist, zeigen neue Berechnungen des Wirtschafts-und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) für das ARD-Magazin MONITOR(Donnerstag, 21:45 Uhr). Der Unterschied liegt in allen berechnetenKonstellationen bei mehreren hundert Euro.Die zum 1. Januar 2024 anstehende Erhöhung des Bürgergeldes um rund 12 Prozentbeim Regelsatz hatte in den letzten Wochen eine alte Debatte neu entfacht: Weildie Sozialleistungen so hoch seien, lohne es sich für Mindest- undNiedriglohnbezieher oft gar nicht mehr zu arbeiten, sagten etwa führendeOppositionspolitiker. CDU-Chef Merz hatte im Bundestag behauptet, dass Menschen"mit staatlichen Transferleistungen am Ende des Jahres mehr herausbekommen, alswenn sie in einer einfachen Beschäftigung arbeiten."Tatsächlich haben auch nach der Erhöhung des Bürgergeldes alle Haushalte, indenen mindestens eine Person arbeitet, deutlich mehr Geld zur Verfügung. BeiAlleinstehenden sind es im Durchschnitt 532 Euro, bei Familien mit drei Kindernzwischen 446 und 788 Euro - abhängig vom Alter der Kinder.Verglichen wurden unterschiedliche Konstellationen von Haushalten, in denen einVerdiener in Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, mit sogenanntenBedarfsgemeinschaften, die Bürgergeld beziehen und in denen keinErwerbseinkommen erzielt wird. Dabei wurde eine bundesweit durchschnittlicheMiete zugrunde gelegt und zusätzliche staatliche Leistungen wie Kinderzuschlagoder Wohngeld mit berücksichtigt."Wir haben festgestellt, dass man in allen diesen denkbaren Konstellationen mehrGeld hat, wenn man arbeitet, und dass der Abstand teils auch sehr deutlich ist",sagt Bettina Kohlrausch, Wissenschaftliche Direktorin am WSI. Einen Anreiz,wegen des Bezugs von Bürgergeld nicht zu arbeiten, sieht sie daher nicht. DieBerechnung zeige, dass die Debatte "mit falschen und polarisierenden Zahlen"geführt werde.Weil die Bundesregierung infolge des starken Anstiegs der Verbraucherpreise dervergangenen Jahre die Inflation bei den Bedarfssätzen früher berücksichtigt alsin den Vorjahren, fällt die anstehende Erhöhung zwar ungewöhnlich hoch aus.Tatsächlich haben sich Mindestlohn und Bürgergeld (früher Hartz-IV) imVerhältnis aber kaum auseinander entwickelt. Seit der Einführung desMindestlohns 2015 ist dieser von 8,50 Euro auf geplante 12,41 Euro Anfang 2024gestiegen, ein Plus von 46%. Im selben Zeitraum erhöhte sich der Regelsatz fürdas Bürgergeld (ehemals Hartz IV) für Alleinstehende um 41,1 Prozent. DerLohnabstand hat sich also in der Gesamtbetrachtung kaum verändert.