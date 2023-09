Europäische Kommission erteilt Zulassung für ORSERDU® (Elacestrant) der Menarini-Gruppe zur Behandlung von Patienten mit ER+, HER2- lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit aktivierender ESR1-Mutation

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Florenz, Italien und New York (ots/PRNewswire) -- Jedes Jahr wird in Europa bei mehr als 550.000 Patienten Brustkrebsdiagnostiziert, von denen 70 % Östrogenrezeptor (ER)-positiv sind¹; in Europasterben jährlich mehr als 147.000 Brustkrebspatienten an dieser Erkrankung²- ORSERDU ist die erste Behandlungsmethode speziell für Patienten mit ER+, HER2-fortgeschrittenen oder metastasierten Brustkrebstumoren, die ESR1-Mutationenaufweisen, und stellt die erste Innovation in der endokrinen Therapie seitfast 20 Jahren dar- ESR1-Mutationen treten bei bis zu 40 % der Patienten mit ER+, HER2-fortgeschrittenen bzw. metastasierten Brustkrebs auf und gelten als Ursacheder Resistenz gegen die endokrine Standardtherapie, was die Behandlung dieserTumore erschwert.Die Menarini Group ("Menarini"), ein führendes internationales Pharma- undDiagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics Inc. ("Stemline"), einehundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, gaben heute bekannt,dass die Europäische Kommission ORSERDU® (Elacestrant) als Monotherapie für dieBehandlung postmenopausaler Frauen und Männer mit Östrogenrezeptor(ER)-positivem, HER2-negativem, lokal fortgeschrittenem bzw. metastasiertemBrustkrebs (mBC) mit aktivierender ESR1-Mutation zugelassen hat, derenErkrankung nach mindestens einer endokrinen Therapie mit einem CDK 4/6-Inhibitorweiter fortschreitet.Die Zulassung durch die Europäische Kommission folgt auf die positiveStellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (Medicinal Products forHuman Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (European MedicinesAgency, EMA), die im Juli 2023 (https://www.menarini.com/en-us/news/news-detail/menarini-group-receives-positive-chmp-opinion-recommending-ec-approval-of-orserdu174-elacestrant-for-the-treatment-of-patients-with-er-her2-locally-advanced-or-metastatic-breast-cancer) abgegeben wurde. Mit dieser Zulassung ist ORSERDU dieerste und einzige Therapie, die speziell für die Behandlung von ER+,HER2-Tumoren mit ESR1 -Mutationen vorgesehen ist. ESR1 -Mutationen sinderworbene Mutationen, die sich als Folge einer endokrinen Therapie entwickeln,und bei bis zu 40 % der Patienten mit ER+, HER2- und mBC auftreten. ESR1-Mutationen sind eine bekannte Ursache der Resistenz gegen endokrineStandardtherapien und bisher waren die Tumore, die diese Mutationen beherbergen,schwieriger zu behandeln."Wir wissen seit langem, dass Patienten mit metastasiertem Brustkrebs wirksameund verträgliche Behandlungsmöglichkeiten brauchen, die es ihnen ermöglichen,sich auf die Dinge zu konzentrieren, die ihnen wichtig sind," so Elcin BarkerErgun, Geschäftsführerin der Menarini Group. "Wir sind stolz darauf, eine neue