Karlsruhe (ots) - Hohe Investitionen für alltagstaugliches Schnellladen als

zentraler Baustein der Mobilitätswende / EnBW-Vorstandsvorsitzender Andreas

Schell: "Unser kontinuierlicher Ausbau der bundesweiten Schnellladeinfrastruktur

trägt entscheidend zum Erfolg einer nachhaltigeren Mobilität bei." /

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann: "Landesregierung ist

zum Vorreiter in der E-Mobilität geworden und die EnBW ist starker Partner in

der Wirtschaft."



Karlsruhe/Stuttgart. Eine flächendeckende Schnellladeinfrastruktur im

öffentlichen Raum ist ein wichtiger Baustein der Mobilitätswende. Als

Betreiberin des größten Schnellladenetzes Deutschlands baut die EnBW die

öffentliche Schnellladeinfrastruktur mit einer Geschwindigkeit wie sonst kein

anderes Unternehmen weiter aus. Nun hat die EnBW als erstes Unternehmen den

Meilenstein von bundesweit 1.000 Schnellladestandorten erreicht.





Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender der EnBW sagt: "Unser kontinuierlicherAusbau der bundesweiten Schnellladeinfrastruktur, die die Autos aller Herstellerantreibt, trägt entscheidend zum Erfolg einer nachhaltigeren Mobilität bei. AlsUnternehmen der Energiewende unterstützen wir so CO2-Einsparungen imVerkehrssektor - heute und in Zukunft.""Mit unserem dichten Netz für Ladestationen fahren wir hierzulande schon jetztganz vorne mit: Baden-Württemberg ist in Deutschland das Flächenland mit denmeisten Ladepunkten pro Einwohner: Hierzulande gibt es mindestens alle zehnKilometer eine Ladestation und alle 20 Kilometer eine Schnellladestation. Dochdiese Ladesicherheit muss ständig weiterentwickelt werden", so MinisterpräsidentKretschmann. "Als Landesregierung sind wir zum Vorreiter in der E-Mobilitätgeworden, etwa mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft BW, mit gewaltigenInvestitionen in die Schlüsseltechnologien der Energiewende und mit derLandesinitiative E-Mobilität. Doch die Politik braucht starke Partner in derWirtschaft - und die EnBW ist ein solcher Partner. In der alten Motorenwelthätten wir gesagt: Zusammen zünden wir den Turbo. Heute sagen wir: Volle Ladungvoraus!""Eine flächendeckende und leistungsfähige Ladeinfrastruktur ist die Basis füreine erfolgreiche Antriebswende auf der Straße. Unsere ambitionierten Klimazielesind nicht ohne den Beitrag von Unternehmen zu erreichen. Das Ladenetz muss mitdem schnell wachsenden Anteil von Elektroautos schnell mitwachsen", ergänztWinfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg.EnBW treibt nachhaltige Mobilitätswende in Deutschland maßgeblich voranDie EnBW hat jüngst ihre Investitionen im Bereich E-Mobilität von mehr als 100Millionen Euro jährlich noch einmal deutlich auf rund 200 Millionen Euro jedes