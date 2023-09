Die neuesten klinischen Nachweise, die auf der Wound Week 2023 der APWCA vorgestellt wurden, veranschaulichen den bedeutenden und neuen klinischen Nutzen der MolecuLight Point-of-Care-Bildgebungsplattform

6 klinische Poster und eine Präsentation mit neuen Ergebnissen einer Studie mit 1.447 Patienten unterstreichen die Bandbreite der klinischen Vorteile des MolecuLight-Geräts für die Wundversorgung

TORONTO und PHILADELPHIA, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der Marktführer im Bereich Point-of-Care-Fluoreszenz-Imaging für die Echtzeit-Identifizierung von Wunden mit erhöhter bakterieller Belastung, kündigt die Präsentation von 6 klinischen Postern, einer Präsentation und einem Hands-On-Workshop auf der Wound Week der American Professional Wound Care Association, APWCA, an, die vom 20. bis 24. September 2023 in Philadelphia, PA, veranstaltet wird. Die Wound Week ist ein führendes multidisziplinäres Treffen von Fachleuten aus der Wundversorgung, bei dem neueste klinische Erkenntnisse und bewährte Verfahren von den Experten des Fachs vorgestellt werden.