Rasa ist stolz darauf, seine Premier Partnerschaft beim Chatbot Summit ExCeL London 2023 bekannt zu geben

Rasa freut sich, dem Chatbot Summit-Ökosystem beizutreten und mit Sunrize zusammenzuarbeiten, um die Einführung von Konversations- und generativer KI gemeinsam zu beschleunigen.

Rasa ist ein Pionier und Wegbereiter für Konversations-KI-Assistenten der Spitzenklasse, die Unternehmen in die Lage versetzen, adaptive Markenerlebnisse für ihre Kunden zu schaffen, indem sie Konversationen fließend und zuverlässiger als je zuvor führen. Rasa wurde entwickelt, um Ihnen das Beste aus beiden Welten zu bieten: ein überragendes Dialogmanagement, das für maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit fest mit der vordefinierten Geschäftslogik verbunden ist, und gleichzeitig maximale Benutzerfreundlichkeit bei der Erstellung von KI-Assistenten. All dies wird durch den Einsatz von LLMs als Herzstück der Plattform ermöglicht, so dass Sie ein wirklich hochwertiges, dialogorientiertes Kundenerlebnis bieten können.

Der CTO und Mitbegründer von Rasa, Dr. Alan Nichol, und der Leiter der Kundenbetreuung, Patrick Viau, haben die Deutsche Telekom eingeladen, um auf der Bühne darüber zu sprechen, wie Rasa mit der Telekom zusammenarbeitet, um intelligente KI-Assistenten zu entwickeln sowie die Vision von Rasa zu teilen, wie generative KI die Kundeninteraktion in Zukunft gestalten wird. Verpassen Sie auch nicht eine weitere Sitzung mit Dr. Alan Nichol zum Thema „Die neue Rasa-Plattform: Low-Code- und Pro-Code-Entwicklung von LLM-nativen, zuverlässigen Assistenten".

„Wir freuen uns, zu einem so bedeutenden Zeitpunkt in der Branche mit dem Chatbot Summit (Chatbot-Gipfel) zusammenzuarbeiten und die bahnbrechende Produktinnovation von Rasa auf der Veranstaltung vorzustellen." Patrick Viau, Leiter der Kundenbetreuung.

Schauen Sie am Stand A600 vorbei:

Erfahren Sie mehr über die große Produktankündigung von Rasa

Informieren Sie sich, wie Rasa Ihnen hilft, intuitive Kundenerlebnisse zu schaffen

Teilen Sie Ihre Gedanken mit, stellen Sie Ihre Fragen und tauschen Sie sich mit Rasa-Experten aus

Informationen zu Rasa

Rasa ist die führende offene, generative KI-Plattform für die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Assistenten der Spitzenklasse. Mit Rasa können Marken die Macht der generativen KI nutzen, um adaptive Markenerlebnisse für ihre Nutzer zu schaffen. Durch die Automatisierung von Prozessen, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und die Gewinnung wertvoller Erkenntnisse ermöglicht Rasa es Marken, außergewöhnliche Kundeninteraktionen zu schaffen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Rasa genießt das Vertrauen von Startups bis hin zu Fortune 500-Unternehmen und gewährleistet Datenschutz, Sicherheit und Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe. Rasa befindet sich in Privatbesitz und wird von Accel, Andreessen Horowitz und Basis Set Ventures finanziert. www.rasa.com

Möchten Sie uns vor Ort auf dem Summit in London treffen?

Informationen zu Chatbot Summit (Chatbot-Gipfel) | The Home of World-Leading Bots

Nach dem Erfolg der vorangegangenen Ausgaben in Berlin, Tel Aviv und Tokio, bei denen insgesamt mehr als 10.000 führende Köpfe im Bereich der generativen und Konversations-KI zusammenkamen, hat der Chatbot Summit mit Unterstützung von London & Partners und Visit Britain das ExCeL London als neuen Veranstaltungsort gewählt.

Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung findet in der ExCeL Capital Suite statt und wird über 1.000 Führungskräfte anziehen, die zusammenkommen werden, um zu lernen, Kontakte zu knüpfen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam den Markt zu gestalten und die Weichen für unsere Zukunft zu stellen.

Um mehr über den Chatbot Summit (Chatbot-Gipfel) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.chatbotsummit.com.

